В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить вкуснейший одесский форшмак.

"Форшмак, как и большинство традиционных блюд, имеет множество рецептов. Поэтому ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить идеальный форшмак, победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

сельдь – 1 шт.

хлеб белый без корочки – 50 г

молоко – 100 мл

лук репчатый – 1 шт.

зеленое яблоко – 1-2 шт.

лимонный сок и цедра – по вкусу

сливочное масло (размягченное) - 30 г

лук зеленый – для подачи

соль и перец – по вкусу

Сельдь чистим, разбираем на филе и удаляем косточки. Победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина решила сделать рубленый форшмак, поэтому измельчила рыбу ножом. Также можно пропустить селедку серез мясорубку или перебить блендером.

Хлеб замачиваем в молоке, а затем отжимаем и добавляем к селедке. Яблоко и лук чистим, натираем на мелкой терке и также добавляем к сельди. Также добавляем лимонный сок и цедру, размягченное сливочное масло, соль и перец по вкусу и перемешиваем все до однородности.

Подавать форшмак победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина предлагает с зеленым луком, хлебом, а также, если любите, с вареным яйцом.

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