Известный шеф-повар и ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт идеальных хрустящих чебуреков с тягучей сырной начинкой.

Тесто для чебуреков готовится на основе воды – очень просто и быстро. Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагал такой рецепт теста для чебуреков: 200 мл кипятка, 400 г муки и 1 ч.л. соли. А на этот раз решил сделать тесто на основе минеральной воды, добавив муку, ложку сахара и немного растительного масла.

А для начинки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял четыре вида сыров:

голландский

чеддер

бри

пармезан

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает воду с мукой, растительным маслом и сахаром и замешивает тугое тесто, заворачивает его в пищевую пленку и оставляет отдохнуть.

Сыры натираем на терке, бри нарезаем на кусочки.

Тесто делим на части и на припыленной мукой рабочей поверхности каждую тонко раскатываем в форме круга. Выкладываем сырное ассорти на одну половину круга, складываем тесто пополам и залепляем края. Чтобы края были ровными, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво их обрезает.

Жарим чебуреки в большом количестве разогретого растительного масла до золотистого цвета с обеих сторон.

Напомним, для мясной начинки для чебуреков "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво брал 400 г фарша, 1 луковицу, 40 г сливочного масла, 100 мл воды, зелень (петрушку, кинзу, зеленый лук), а также соль и перец по вкусу.

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