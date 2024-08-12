Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, почему такой рецепт понравится больше других.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусный торт всего за несколько шагов.

Медовое тесто:

150 г меда (гречневого)

80 г сахара

100 г сливочного масла (жирностью 82%)

5 г пищевой соды

100 г яиц (2 шт.)

470 г муки

Манный крем:

650 мл молока

150 г сахара

150 г яиц (3 шт.)

100 г манной крупы

100 г сливочного масла (жирностью 82%)

ванильный сахар (по желанию)

300 г сметаны (жирностью 25-30%)

Инструкции:

В большой кастрюле смешайте мед, сахар, сливочное масло и пищевую соду. Разогрейте на среднем огне, постоянно помешивая, до полного растворения ингредиентов. Дайте смеси немного остыть, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте яйца в смесь, по одному, хорошо взбивая после каждого добавления. Постепенно добавляйте муку, продолжая взбивать, до получения однородного теста.

Разогрейте духовку до 180°C. Выложите тесто на противень, смазанный маслом или покрытый пергаментом, и равномерно распределите по форме.

"Мастер Шеф" Глинская добавила, выпекайте медовник около 20-25 минут, или пока он не станет золотистым и противень не начнет трескаться. Остудите тесто.

Для манного крема: в кастрюле смешайте молоко, сахар, яйца и манную крупу. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Дайте крему остыть до комнатной температуры.

В медовое тесто с помощью ножа или кулинарной лопатки сделайте небольшие вертикальные надрезы. На теплый медовник равномерно нанесите манный крем, выровняйте поверхность.

Сверху равномерно распределите сметану, посыпьте ванильным сахаром, если используете, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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