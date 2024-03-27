Победительница одного из сезонов и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом замечательного блюда, которое подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусные и сочные тефтели.

Чтобы приготовить тефтели с томатной подливой, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

фарш говяжий - 0,5 кг

рис - 150 г

вода – 350 г

лук – 3 шт. среднего размера

соль и черный перец – по вкусу

растительное масло для жарки

манная крупа - 50 г

Для заливки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует:

томаты в собственном соке – 300 г

морковь - 2 средние

лук - 2 средние

соль и сахар по вкусу

вода

Рис "Мастер Шеф" Елизавета Глинская не промывает, а просто заливает водой, добавляет соль и варит под крышкой на малом огне в течение 15 минут. После этого снимаем рис с плиты и оставляем его под крышкой до полного остывания.

Лук чистим, нарезаем мелким кубиком и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до легкой румяности. Смешиваем обжаренный лук с фаршем и охлажденным рисом, добавляя соль и перец по вкусу.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская формирует небольшие круглые тефтели, обваливает каждую в манке и обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон по несколько минут до золотистой корочки.

Для заливки морковь нарезаем соломкой, а лук – кубиками. Обжариваем овощи с добавлением растительного масла, солим. После этого добавляем томаты и перемешиваем.

На дно кастрюли "Мастер Шеф" Елизавета Глинская наливает половину заливки, выкладывает на нее тефтели, а сверху заливает оставшуюся заливку и дополнительного 50 мл воды. Тушим в течение 15-20 минут под крышкой – и тефтели готовы, можно подавать их с любым гарниром.

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