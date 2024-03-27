Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусные и сочные тефтели.
Чтобы приготовить тефтели с томатной подливой, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- фарш говяжий - 0,5 кг
- рис - 150 г
- вода – 350 г
- лук – 3 шт. среднего размера
- соль и черный перец – по вкусу
- растительное масло для жарки
- манная крупа - 50 г
Для заливки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует:
- томаты в собственном соке – 300 г
- морковь - 2 средние
- лук - 2 средние
- соль и сахар по вкусу
- вода
Рис "Мастер Шеф" Елизавета Глинская не промывает, а просто заливает водой, добавляет соль и варит под крышкой на малом огне в течение 15 минут. После этого снимаем рис с плиты и оставляем его под крышкой до полного остывания.
Лук чистим, нарезаем мелким кубиком и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до легкой румяности. Смешиваем обжаренный лук с фаршем и охлажденным рисом, добавляя соль и перец по вкусу.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская формирует небольшие круглые тефтели, обваливает каждую в манке и обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом со всех сторон по несколько минут до золотистой корочки.
Для заливки морковь нарезаем соломкой, а лук – кубиками. Обжариваем овощи с добавлением растительного масла, солим. После этого добавляем томаты и перемешиваем.
На дно кастрюли "Мастер Шеф" Елизавета Глинская наливает половину заливки, выкладывает на нее тефтели, а сверху заливает оставшуюся заливку и дополнительного 50 мл воды. Тушим в течение 15-20 минут под крышкой – и тефтели готовы, можно подавать их с любым гарниром.
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