Бессменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как просто и быстро приготовить чизкейк, который получается нереально вкусным благодаря кокосовой стружке.

В этот раз на своей странице в Instagram известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился оригинальным рецептом чизкейка "Баунти".

Это очень простой в приготовлении десерт, который не требует выпекания и получается божественно вкусным. Чтобы приготовить чизкейк "Баунти" судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

350 г печенья к кофе

100 г сливочного масла

0,5 кг крем-сыра

170 г сливок жирностью 33%

150 г сгущенки

15 г желатина + 60 г воды

120 г кокосовой стружки

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит основу чизкейка. Для этого с помощью блендера шеф-повар перебивает печенье до состояния крошки, а затем смешивает его с растопленным сливочным маслом.

В разъемной форме диаметром 20 см "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво формирует дно и бортики чизкейка и ставит основу в холодильник на 15 минут.

Желатин нужно залить водой и дать ему набухнуть (примерно 5 минут).

Крем-сыр вместе со сливками и кокосовой стружкой "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает венчиком до однородности, в конце добавляет желатин и снова хорошо перемешивает.

Сырно-кокосовую массу выкладываем в форму с печеньем и отправляем чизкейк в холодильник на 3 часа минимум, чтобы он хорошо стабализировался.

Поклонники судьи "Мастер Шеф" оценили рецепт:

"приготовила этот чизкейк. Подкупила простота рецепта. Он получился в меру сладкий, я бы даже сказала малосладкий 😁Больше чувствуется крем-чиз и кокосовая стружка";

"Ммммм, очень люблю чизкейк и все кокосовое, спасибо за рецепт, Эктор!".

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