Известный шеф-повар, победитель проекта "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский предложил рецепт вкуснейшего картофеля на замену обычному жареному, запеченному или пюре.

В этот раз на своей странице в Instagram победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить невероятно вкусный картофельный гратен с сыром.

"Нереально вкусный и простой в приготовлении рецепт, сохраняйте, будете благодарить, уверяю!!", - подчеркнул победитель "Мастер Шеф".

Для приготовления гратена с сыром Добрлю "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет такие ингредиенты:

сыр Дорблю - 100-120 г

картофель - 600-800 г

сливочное масло - 25 г

мука – 1 ст.л. без горки

мускатный орех – 0,5 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

сливки жирностью 18% - 400 мл

помидор – 1 шт.

чабрец - 2 веточки

лайм — 1 шт.

укроп для декора

Картошку победитель "Мастер Шеф" чистит, нарезает тоненькими слайсами и погружает в воду.

Далее готовим соус бешамель с добавлением сыра Dorblu. На сливочном масле прогреваем специи (мускатный орех, перец, сухой чеснок и листья тимьяна), добавляем муку и обжариваем смесь. Затем добавляем сливки и доводим до загустения. В конце добавляем сыр Дорблю и размешиваем до однородности.

В форму, застеленную пергаментом, победитель "Мастер Шеф" слоями выкладывает просушенные слайсы картофеля и соус бешамель. Выпекаем гратен в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45-50 минут.

Подавать картофельный гратен "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский советует с томатной сальсой. Для приготовления сальсы бланшируем томат, чистим его от кожуры, удаляем семена, мелко нарезаем, добавляем цедру и сок лайма. Украшаем блюдо зеленью укропа.

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