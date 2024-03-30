Эти советы помогут избавиться от назойливых звонков, которые часто распространяют спам и предлагают оформить подозрительные кредиты.

Звонки с предложениями оформить кредит прямо сейчас по телефону, мошеннические опросы с целью выведать личные данные, подозрительные коллекторы и расспросы о вашей жизни от незнакомцев довольно сильно отвлекают и начинают раздражать, если происходят подозрительно часто. Если вы хотите избавиться от назойливых звонков, важно знать, как заблокировать телефонный спам.

Блокировка звонков с неизвестных номеров не так сложна и состоит из нескольких пунктов. Для того чтобы избавиться от надоедливых звонков, следуйте этим шагам:

Зайдите в стандартное приложение "Телефон". Нажмите кнопку меню и выберите «Настройки». Перейдите в раздел «Заблокированные номера». Активируйте блокировку вызовов из неопределенных номеров в пункте «Неизвестные номера».

Отключение звука звонков с незнакомых номеров также предусмотрено фактически на любой модели телефона. Это означает, что номер, который не в списке контактов, будет отображаться на экране, но без звука и вибрации.

Чтобы отключить звук незнакомого номера, установите режим "Не беспокоить". В большинстве телефонов это можно сделать в разделе "Настройки" – "Звук".

Зайдите в «Настройки» и выберите «Звук» – «Не беспокоить». Включите режим и настройте его по вашему усмотрению.

Можно настроить блокировку как от незнакомых контактов, так и от всех абонентов. Некоторые телефоны также позволяют настроить исключения для уведомлений о повторных звонках. Сделать это также можно в настройках с режимом "Не беспокоить".

Кроме того, можно выбрать режим «Без звука» для всех звонков и настроить исключения для контактов, для которых нужен звуковой сигнал.

Специальные приложения для блокировки звонков с незнакомых номеров помогут избавиться от назойливого спама, который рассылают мошенники. Эти приложения помогут фильтровать и блокировать нежелательные звонки, уменьшая количество назойливых вызовов.

Блокировка звонков с неизвестных номеров на iPhone с версией операционной системы iOS 13 и выше, выполните следующие действия:

Зайдите в «Настройки» – «Телефон». Активируйте функцию «Заглушение неизвестных».

Теперь звонящий из неизвестного номера будет слышать короткие гудки, а вы получите уведомление о звонке с указанием номера.

Последние новости Украины:

"Киевстар" ошеломил абонентов новыми тарифами.

В "Дія" объявили о новом опросе и рассорили пользователей.

Также напомним, что Lifecell объявил о важном нововведении.