Звонки с предложениями оформить кредит прямо сейчас по телефону, мошеннические опросы с целью выведать личные данные, подозрительные коллекторы и расспросы о вашей жизни от незнакомцев довольно сильно отвлекают и начинают раздражать, если происходят подозрительно часто. Если вы хотите избавиться от назойливых звонков, важно знать, как заблокировать телефонный спам.
Блокировка звонков с неизвестных номеров не так сложна и состоит из нескольких пунктов. Для того чтобы избавиться от надоедливых звонков, следуйте этим шагам:
- Зайдите в стандартное приложение "Телефон".
- Нажмите кнопку меню и выберите «Настройки».
- Перейдите в раздел «Заблокированные номера».
- Активируйте блокировку вызовов из неопределенных номеров в пункте «Неизвестные номера».
Отключение звука звонков с незнакомых номеров также предусмотрено фактически на любой модели телефона. Это означает, что номер, который не в списке контактов, будет отображаться на экране, но без звука и вибрации.
Чтобы отключить звук незнакомого номера, установите режим "Не беспокоить". В большинстве телефонов это можно сделать в разделе "Настройки" – "Звук".
- Зайдите в «Настройки» и выберите «Звук» – «Не беспокоить».
- Включите режим и настройте его по вашему усмотрению.
Можно настроить блокировку как от незнакомых контактов, так и от всех абонентов. Некоторые телефоны также позволяют настроить исключения для уведомлений о повторных звонках. Сделать это также можно в настройках с режимом "Не беспокоить".
Кроме того, можно выбрать режим «Без звука» для всех звонков и настроить исключения для контактов, для которых нужен звуковой сигнал.
Специальные приложения для блокировки звонков с незнакомых номеров помогут избавиться от назойливого спама, который рассылают мошенники. Эти приложения помогут фильтровать и блокировать нежелательные звонки, уменьшая количество назойливых вызовов.
Блокировка звонков с неизвестных номеров на iPhone с версией операционной системы iOS 13 и выше, выполните следующие действия:
- Зайдите в «Настройки» – «Телефон».
- Активируйте функцию «Заглушение неизвестных».
Теперь звонящий из неизвестного номера будет слышать короткие гудки, а вы получите уведомление о звонке с указанием номера.
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