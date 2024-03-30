Если вы потеряли телефон или же у вас его украли, следует незамедлительно воспользоваться этими советами, чтобы не потерять еще и личные данные.

Когда речь заходит о защите техники от кражи, то дело не только в том, как обезопасить себя на улице или тщательнее присматривать за вещами. Ведь после того, как ваш телефон оказался в руках у мошенников, важно сразу же понимать, что делать и как избежать утери личных данных.

Сначала нужно установить для себя надежный пароль, который будет известен только вам и вы его точно не забудете или же сделаете специальные контрольные вопросы при восстановлении пароля. Лучше всего отказаться от простых паролей типа PIN-кода или графического кода.

Используйте сложный пароль, состоящий из нескольких символов, включая цифры и буквы. Не делайте его слишком длинным, чтобы не усложнять себе жизнь.

Для дополнительной защиты учетной записи используйте двухфакторную аутентификацию. Этот метод требует ввода дополнительного пароля, который отправляется на ваш телефон по SMS.

Удаленное удаление данных понадобится в том случае, если телефон был утерян или оказался в руках у мошенников. Если ваш смартфон утерян или украден, вы можете удалить все данные с него, чтобы защитить свои банковские приложения.

Для этого используйте функцию удаленного удаления данных. Это крайняя мера, которую стоит использовать только в случае, если вы уже не надеетесь найти свой смартфон.

Установите соответствующее приложение заранее. Такие приложения поддерживаются всеми популярными операционными системами.

Как удалить данные с iPhone. Чтобы удалить все данные, зайдите в iCloud с компьютера и воспользуйтесь функцией "Удалить iPhone". После этого все данные будут уничтожены, но устройство будет невозможно отследить. Процедура не такая простая: вам нужно будет ответить на контрольные вопросы. После этого данные с телефона будут удалены, а устройство заблокировано.

Чтобы разблокировать iPhone, вам понадобится Apple ID и пароль. Если у вас нет этих данных, разблокировка устройства будет практически невозможна, даже через техподдержку.

Удаление с Android. Для удаления данных удаленно используйте приложения для такого доступа. Но помните, что при наличии нескольких SD-карт данные будут удалены только с первой. Удаление с SD-карты происходит через быстрое форматирование, после которого данные можно восстановить.

Не игнорируйте сообщения от служб поддержки сервисов, в которых вы зарегистрированы и которые использовали на потерянном устройстве. Они могут содержать информацию о несанкционированном доступе к вашему аккаунту.

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