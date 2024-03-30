Ситуация, когда неожиданно выключили свет во время стирки, может застать каждого из нас.

Со всеми нами может произойти такое, что во время работы стиральной машинки отключили свет . Это не обязательно может привести к тому, что машинка сломается, особенно если она новая.

Однако знать как действовать в таком случае все же нужно. Мы расскажем, что делать, если во время стирки выключили свет.

Что делать со стиральной машиной и бельем, если выключили свет

Очень много нюансов зависит от конкретного этапа, на котором остановилась стирка, когда выключили свет. Если электричества не стало на короткий промежуток, то вам не стоит предпринимать никаких действий. Особенно, если стирка уже была почти завершена.