Наразі в Україні діє тариф 2,64 грн/кВт*год, але можна платити менше.

Українські домогосподарства мають змогу значно зекономити на витратах за електроенергію. Це можна зробити завдяки встановленню двозонного лічильника "день-ніч", який дозволяє платити за електрику, використану вночі, за значно нижчою ціною, ніж у денний час.

Наразі в Україні діє тариф 2,64 грн/кВт*год. Відповідно, нічний тариф (з 23 ночі до 7 ранку) складає 1,32 грн/кВт*год.

Для прикладу візьмемо сім'ю із трьох осіб, які живуть у квартирі з електроплитою та бойлером та споживають 300 кВт-год електроенергії на місяць. Якщо у них немає двотарифного лічильника, весь цей обсяг оплачується за денним тарифом (2,64 грн) – на 792 грн.

Якщо ж значну частину споживання перемістити на нічний період (наприклад, використовувати енергоємні прилади виключно вночі), 200 кВт-год можуть бути оплачені за зниженим тарифом, що складе всього 264 грн, а решту 100 кВт-год – за денним тарифом, що дорівнює ще 264 грн. У підсумку, місячні витрати складуть 528 грн, що дозволяє економити на електроенергії понад 260 грн кожного місяця.

Двозонний лічильник можна купити самостійно або у свого оператора електроенергії під час замовлення послуги із заміни лічильника. Ціна залежить від моделі. У 2023 році вона складала в середньому 3000-4000 грн.

Джерело: Oboz.ua

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