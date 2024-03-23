В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт*ч, но можна платить меньше.

Украинские домохозяйства могут значительно сэкономить на расходах на электроэнергию. Это можно сделать благодаря установке двухзонного счетчика "день-ночь", позволяющего платить за электричество, использованное ночью, по значительно более низкой цене, чем в дневное время.

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

Например, возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт-ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу (2,64 грн.) – на 792 грн.

Если же значительную часть потребления переместить на ночной период (например, использовать энергоемкие приборы исключительно ночью), 200 кВт-ч могут быть оплачены по сниженному тарифу, что составит всего 264 грн, а остальные 100 кВт-ч – по дневному тарифу, равному еще 264 грн. В итоге месячные расходы составят 528 грн, что позволяет экономить на электроэнергии более 260 грн каждый месяц.

Двухзонный счетчик можно купить самостоятельно или у своего оператора электроэнергии при заказе услуги по замене счетчика. Цена зависит от модели. В 2023 году она составляла в среднем 3000–4000 грн.

Источник: Oboz.ua

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