За березень українцям потрібно буде платити за тим же тарифом, що й раніше - він складає 2,64 грн за кВт*год - але все може змінитись.

Плани на тарифи на світло можуть змінитись. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що удари росії по енергоінфраструктурі України можуть призвести до зростання тарифу на електрику. Проте наразі не прийнято жодних рішень з цього приводу, адже потрібно чітко оцінити обсяг заподіяних пошкоджень перед ухваленням конкретних заходів.

Також може бути переглянуто режим покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії, який впливає на поточний тариф. Проте поки що щодо цього режиму також немає жодних рішень.

Наразі українцям залишається платити за електроенергію за тими ж тарифами, що й раніше - 2,64 гривні за кВт*год. без урахування обсягу споживання.

Наприклад, сім'я з трьох осіб, яка використовує електроплиту та бойлер і споживає 300 кВт*год електроенергії на місяць, заплатить за неї 792 гривні. Проте при наявності двотарифного лічильника сума може скоротитися на 264 гривні, до 528 гривень.

Пристрій, який встановлюють законно енергетики, реєструє спожиту електроенергію вночі за ціною, вдвічі нижчою, ніж вдень. Так, нічний тариф з 23:00 до 7:00 складає 1,32 грн за кВт*год.

Таким чином, частина електроенергії використовуватиметься вночі, наприклад, для роботи бойлера, пральної та посудомийної машин, хлібопічки та інших енергозатратних приладів. Тож близько 200 кВт буде оплачуватися за нічним тарифом 1,32 грн.

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