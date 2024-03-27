За март украинцам нужно будет платить по тому же тарифу, что и раньше – он составляет 2,64 грн за кВт*ч – но все может измениться.

Планы на тарифы на свет могут измениться. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил , что удары россии по энергоинфраструктуре Украины могут привести к росту тарифа на электричество. Однако пока не приняты никакие решения по этому поводу, ведь нужно четко оценить объем причиненных повреждений перед принятием конкретных мер.

Также может быть пересмотрен режим возложения специальных обязанностей участников рынка электрической энергии, который влияет на текущий тариф. Однако пока в этом режиме также нет никаких решений.

Пока украинцам остается платить за электроэнергию по тем же тарифам, что и раньше - 2,64 гривны за кВт*ч. без учета объема потребления.

Например, семья из трех человек, использующая электроплиту и бойлер и потребляющая 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за нее 792 гривны. Однако при наличии двухтарифного счетчика сумма может сократиться на 264 гривны до 528 гривен.

Устройство, которое устанавливают законно энергетики, регистрирует потребленную электроэнергию ночью по цене, вдвое ниже, чем днем. Так, ночной тариф с 23:00 до 7:00 составляет 1,32 грн за кВт*ч.

Таким образом, часть электроэнергии будет использоваться ночью, например, для работы бойлера, стиральной и посудомоечной машины, хлебопечки и других энергозатратных приборов. Так что около 200 кВт будет оплачиваться по ночному тарифу 1,32 грн.

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