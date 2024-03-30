Вирусы на телефоне иногда сложно обнаружить, однако эти советы помогут разобраться, что с ними делать и как удалить их с телефона.

Замечать вирусы на своем смартфоне и оперативно удалять их крайне важно, учитывая, что на этих устройствах содержится значительное количество личной информации, которая может оказаться весьма важной для мошенников.

Среди основных видов вредоносного программного обеспечения для смартфонов следует выделить следующие:

Шпионские программы, собирающие личную информацию для последующего незаконного использования, наблюдения за пользователем или подслушивания его.

Программы-вымогатели, блокирующие или шифрующие важные данные и предлагающие вернуть их пользователю за денежное вознаграждение.

Трояны, способные деактивировать определенные программы, красть личную информацию, а также "блокировать" гаджет.

Вирусы, которые могут копировать личные данные, заражать и "блокировать" телефон, а также сотрудничать с другими вирусами (они чаще всего попадают в гаджет через SMS, MMS).

Не всегда возможно обнаружить, что на телефоне уже находится вирус, поскольку часто программы маскируют свои данные.

Для удаления вирусов со смартфона эксперты советуют следующие действия:

Извлечь сим-карту из смартфона, скачать антивирус на телефон и установить его полную версию. Просканировать устройство антивирусом и удалить все обнаруженные вредоносные программы. Удалить антивирус и перезагрузить гаджет.

Скачать еще один антивирус и повторно просканировать телефон. Зайти в настройки телефона и отключить права администратора для всех программ и приложений. Просмотреть все установленные программы и удалить те, которые неизвестны пользователю (система не позволит удалить то, что необходимо для нормального функционирования).

Альтернативным способом очистки телефона является его восстановление до заводских настроек, при этом будут удалены все программы, кроме системных. Это наиболее действенный способ, так как он полностью очищает все данные, что были скачаны, установлены или получены после включения телефона после покупки.

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