Для украинцев есть возможность не платить за доставку газа, однако это требует определенных действий.
Кому доступны льготы на доставку газа:
На сегодняшний день украинцам начисляются две оплаты за газ: за сам газ и за его доставку. Однако есть возможность избежать оплаты последней, при условии выполнения определенных условий.
Те, кто не пользуется газом уже долгое время, но остаются подключенными к газовой сети, должны платить за его доставку. Чтобы избежать этого, необходимо расторгнуть договор и отключиться от сети.
Обратите внимание! Если лицо не желает расторгнуть договор из-за возможной дальнейшей потребности в газе, оно может уплачивать минимальную сумму до момента выполнения этого.
Как расторгнуть договор на доставку газа:
- Получить Акт о прекращении газоснабжения;
- Обратиться к своему Оператору ГРМ и заявить о намерении расторгнуть договор;
- В случае продления поставки газа в помещение, подать заявление Оператору ГРМ и расторгнуть договор.
- Если Оператор ГРМ отказывается расторгнуть договор, следует обратиться с жалобой в НКРЭКУ.
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