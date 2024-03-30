Украинцам рассказали, как они могут освободиться от оплаты за доставку газа.

Для украинцев есть возможность не платить за доставку газа, однако это требует определенных действий.

Кому доступны льготы на доставку газа:

На сегодняшний день украинцам начисляются две оплаты за газ: за сам газ и за его доставку. Однако есть возможность избежать оплаты последней, при условии выполнения определенных условий.

Те, кто не пользуется газом уже долгое время, но остаются подключенными к газовой сети, должны платить за его доставку. Чтобы избежать этого, необходимо расторгнуть договор и отключиться от сети.

Обратите внимание! Если лицо не желает расторгнуть договор из-за возможной дальнейшей потребности в газе, оно может уплачивать минимальную сумму до момента выполнения этого.

Как расторгнуть договор на доставку газа:

Получить Акт о прекращении газоснабжения;

Обратиться к своему Оператору ГРМ и заявить о намерении расторгнуть договор;

В случае продления поставки газа в помещение, подать заявление Оператору ГРМ и расторгнуть договор.

Если Оператор ГРМ отказывается расторгнуть договор, следует обратиться с жалобой в НКРЭКУ.

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