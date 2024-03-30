Для украинцев есть возможность не платить за доставку газа, однако это требует определенных действий.

Кому доступны льготы на доставку газа:

На сегодняшний день украинцам начисляются две оплаты за газ: за сам газ и за его доставку. Однако есть возможность избежать оплаты последней, при условии выполнения определенных условий.

Те, кто не пользуется газом уже долгое время, но остаются подключенными к газовой сети, должны платить за его доставку. Чтобы избежать этого, необходимо расторгнуть договор и отключиться от сети.

Обратите внимание! Если лицо не желает расторгнуть договор из-за возможной дальнейшей потребности в газе, оно может уплачивать минимальную сумму до момента выполнения этого.

газ, Нафтогаз

Как расторгнуть договор на доставку газа:

  • Получить Акт о прекращении газоснабжения;
  • Обратиться к своему Оператору ГРМ и заявить о намерении расторгнуть договор;
  • В случае продления поставки газа в помещение, подать заявление Оператору ГРМ и расторгнуть договор.
  • Если Оператор ГРМ отказывается расторгнуть договор, следует обратиться с жалобой в НКРЭКУ.

газ

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