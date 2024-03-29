У комітеті з питань Нацбезпеки продовжується розгляд законопроєкту про мобілізацію в Україні.

У Верховній Раді планують вирішити проблему під час мобілізації в Україні, що стосується людей з інвалідністю та їхніх доглядачів.

Йдеться про те, коли доглядачами людини з інвалідністю оформляють відразу кількох осіб.

За словами заступника голови комітету Єгор Чернєв, такою лазівкою можуть користуватися ухилянти.

Чернєв додав, у Раді знають про проблеми людей з інвалідністю та тих, хто їх доглядає.

У даний момент відбувається пошук вирішення проблеми, коли люди з інвалідністю не будуть позбавлені догляду, а лазівка для ухилянтів під час мобілізації в Україні буде перекрита.

"Ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", – додав Чернєв.

Українці у коментарях відреагували на заяву посадовця щодо мобілізції в Україні:

"Час мобілізувати поліцію ,трохи суддів ,і депутатів ",



"Найперші ухилянти це діти і родичі депутатів і чиновників всіх рівнів а не простий люд",

"Яку маячню вигадуєте, аби закабалити українців! Вже люди на вулиці сахаються військових, а на тецекашників взагалі кидаються з кулаками й зброєю. Потрібен тільки цивілізований рекрутинг...".

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