В Верховной Раде планируют решить проблему во время мобилизации в Украине, что касается людей с инвалидностью и их смотрителей.
Речь идет о том , когда смотрителями человека с инвалидностью оформляют сразу несколько человек.
По словам заместителя председателя комитета Егора Чернева, такой лазейкой могут пользоваться уклонисты.
Чернев добавил, в Раде знают о проблемах людей с инвалидностью и ухаживающих за ними.
В данный момент происходит поиск решения проблемы, когда люди с инвалидностью не будут лишены ухода, а лазейка для уклонистов во время мобилизации в Украине будет перекрыта.
"Мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклоняющиеся люди. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей. Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель", - добавил Чернев.
Украинцы в комментариях отреагировали на заявление чиновника по мобилизации в Украине:
"Время мобилизовать полицию, немного судей и депутатов",
"Самые уклоняющие это дети и родственники депутатов и чиновников всех уровней а не простые люди",
"Какой бред выдумываете, чтобы закабалить украинцев! Уже люди на улице шарахаются от военных, а на тецекашников вообще бросаются с кулаками и оружием. Нужен только цивилизованный рекрутинг...".
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