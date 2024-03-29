В комитете по вопросам безопасности продолжается рассмотрение законопроекта о мобилизации в Украине.

В Верховной Раде планируют решить проблему во время мобилизации в Украине, что касается людей с инвалидностью и их смотрителей.

Речь идет о том , когда смотрителями человека с инвалидностью оформляют сразу несколько человек.

По словам заместителя председателя комитета Егора Чернева, такой лазейкой могут пользоваться уклонисты.

Чернев добавил, в Раде знают о проблемах людей с инвалидностью и ухаживающих за ними.

В данный момент происходит поиск решения проблемы, когда люди с инвалидностью не будут лишены ухода, а лазейка для уклонистов во время мобилизации в Украине будет перекрыта.

"Мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклоняющиеся люди. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей. Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель", - добавил Чернев.

Украинцы в комментариях отреагировали на заявление чиновника по мобилизации в Украине:

"Время мобилизовать полицию, немного судей и депутатов",



"Самые уклоняющие это дети и родственники депутатов и чиновников всех уровней а не простые люди",

"Какой бред выдумываете, чтобы закабалить украинцев! Уже люди на улице шарахаются от военных, а на тецекашников вообще бросаются с кулаками и оружием. Нужен только цивилизованный рекрутинг...".

Последние новости Украины:

В Украине хотят изменить правила мобилизации: еще одна категория мужчин может получить отсрочку от призыва.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.