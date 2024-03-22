Мобілізація в Україні триває, тим часом прем'єр-міністр розповів, чи є потреба призвати пів мільйона громадян.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що було оцінка питання щодо призову, яка показала, що такі масштаби мобілізації в Україні військових наразі не потрібна.

За словами Шмигаля, зараз немає потреби у мобілізації в Україні 500 тисяч громадян.

Оцінка враховує ротації, які відбуваються на передовій, і озброєння, яке надходить.

"Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії", – додав Шмигаль.

Українці відреагували на заяву прем'єр-міністра відносно мобілізації в Україні:

"Тоді чого ТЦК по селах і містах виловлює чоловіків?",

"У нас в країні є у всьому гостра нестача , у снарядах, літаках, танках , грошах і тд , а от у верховні раді там все добре , вільних місць нема , тобто гострої нестачі немає",

"... чому люди мовчать не зрозуміло, ут**ація населення,і байдуже чи має відношення до військових,зовсім не навчених навіть в армії не були і навчають місяць і вперед, та це зовсім нікуди не лізе...".

Джерело: bloomberg.

До слова, нещодавно у мережі спалахнув скандал через відео, де чоловіки у формі силою затримали місцевого волонтера.

Про побиття волонтера повідомила його дружина, опублікувавши відповідне відео.

За її словами, проти чоловіка застосовували силу, утримували у військкоматі, погрожували та порвали одяг, розбили окуляри й телефон.

У військкоматі відреагували та заявили, що працівники ТЦК та СП на відео, мають бойовий досвід, численні поранення та державні нагороди.

У Львівському ТЦК додали, що львівський волонтер "спровокував конфлікт" із працівниками РТЦК та СП під час мобілізації в Україні.

За цим фактом у розпал мобілізації в Україні проводиться перевірка.

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