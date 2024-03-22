Мобилизация в Украине продолжается, тем временем премьер-министр рассказал, есть ли необходимость призвать полмиллиона граждан.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что была оценка вопроса о призыве, которая показала, что такие масштабы мобилизации в Украине военных пока не нужны.

По словам Шмыгаля, сейчас нет нужды в мобилизации в Украине 500 тысяч граждан.

Оценка учитывает ротации, происходящие на передовой, и поступающее вооружение.

"Мы продолжим борьбу, если получим поддержку от наших партнеров по артиллерийским снарядам, ракетам дальнего и среднего радиуса действия", - добавил Шмигаль.

Украинцы отреагировали на заявление премьер-министра по мобилизации в Украине:

"Тогда чего ТЦК по селам и городам вылавливает мужчин?",

"У нас в стране есть во всем острая нехватка, в снарядах, самолетах, танках, деньгах и тд, а вот в верховной раде там все хорошо, свободных мест нет, то есть острой нехватки нет",

"... почему люди молчат не понятно, ут**ация населения, и безразлично имеющая отношение к военным, совсем не обученным даже в армии не были и учат месяц и вперед, но это совсем никуда не лезет...".

Источник: bloomberg .

К слову, недавно в сети разразился скандал из-за видео, где мужчины в форме силой задержали местного волонтера.

Об избиении волонтера сообщила его жена, опубликовав соответствующее видео.

По ее словам, против мужчины применяли силу, содержали в военкомате, угрожали и порвали одежду, разбили очки и телефон.

В военкомате отреагировали и заявили, что работники ТЦК и СП на видео имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды.

В Львовском ТЦК добавили, что львовский волонтер "спровоцировал конфликт" с работниками РТЦК и СП во время мобилизации в Украине.

По этому факту в разгар мобилизации в Украине проводится проверка.

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