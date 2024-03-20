Мобілізація в Україні продовжується, тим часом у мережі з'явилася вимога щодо певних змін у призові.

Українці вимагають спочатку мобілізувати державних службовців та колишніх працівників правоохоронних органів, а потім всіх інших громадян.

Відповідна петиція з'явилась на сайті президента України.

"Мобілізація посилюється. Проте, схоже вона знову стосується тільки звичайних громадян, та не стосується чиновників. Крім цього, в Україні велика кількість колишніх працівників правоохоронних органів, які мають достатню підготовку і вийшли на пенсію в 40 років. А державні службовці мають броню, і їх в країні величезна кількість", - вважає автор звернення Снігур Дмитро.

Автор петиції повідомив, що мобілізації в Україні у першу чергу підлягають зазначені категорії громадян.

"Спочатку потрібно мобілізувати зазначені категорії громадян, а не роздавати повістки непридатним до служби. Тому, прошу Президента як гаранта нашої обороноздатності, суб'єкта законодавчої ініціативи внести до Верховної ради проект Закону "Про зняття бронювання з державних службовців, першочергова мобілізація державних службовців та колишніх працівників правоохоронних органів", - йдеться у зверненні на сайті президента України.

Петиція щодо мобілізації в Україні станом на 19 березня набрала 2245 голосів з 25000 необхідних для того, аби її розглянув президент.

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