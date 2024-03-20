Мобилизация в Украине продолжается, тем временем в сети появилось требование определенных изменений в призыве.

Украинцы требуют сначала мобилизовать государственных служащих и бывших работников правоохранительных органов, а затем всех граждан.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.

"Мобилизация усиливается. Однако, похоже, она снова касается только обычных граждан, но не касается чиновников. Кроме этого, в Украине большое количество бывших работников правоохранительных органов, имеющих достаточную подготовку и вышедших на пенсию в 40 лет. А государственные служащие имеют броню, и их в стране огромное количество", - считает автор обращения Снегирь Дмитрий.

Автор петиции сообщил, что мобилизации в Украине, в первую очередь, подлежат указанные категории граждан.

"Сначала нужно мобилизовать указанные категории граждан, а не раздавать повестки непригодным к службе. Поэтому, прошу Президента как гаранта нашей обороноспособности, субъекта законодательной инициативы внести в Верховную Раду проект Закона "О снятии бронирования с государственных служащих, первоочередная мобилизация государственных служащих и бывших" работников правоохранительных органов", - говорится в обращении на сайте президента Украины.

Петиция по мобилизации в Украине на 19 марта набрала 2245 голосов из 25000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент.

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