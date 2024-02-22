Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Ігор Грищук повідомив деталі про плани щодо мобілізації.

Україна розглядає можливість змінити правила мобілізації, зокрема щодо відстрочки від призову для певних категорій громадян. За даними, поданими в законопроекті щодо мобілізації, враховується можливість повернення аспірантам-контрактникам права на відстрочку від призову на військову службу.

Про це повідомив народний депутат Роман Грищук у Telegram.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Ігор Грищук повідомив, що на засіданні комітету прийняли пропозицію щодо виключення норми про аспірантів-контрактників з цього законопроекту. Тепер цю поправку має розглянути відповідний комітет з питань національної оборони та розвідки.

Згідно з нововведеннями, отримати відстрочку від мобілізації, серед інших, зможуть викладачі, науковці та деякі студенти.

Зокрема, призивати на війну не будуть докторантів і осіб, які зараховані до інтернатури, а також студенти професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти і здобувають рівень освіти вищий, за їх попередній. Проте аспіранти, які навчаються на платній основі, підлягатимуть мобілізації.

Додатково до списку осіб, які можуть отримати відстрочку від служби, включаються:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної вищої освіти, а також наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

закладів загальної середньої освіти.

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