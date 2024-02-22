Украина рассматривает возможность изменить правила мобилизации, в частности отсрочки от призыва для определенных категорий граждан. По данным, представленным в законопроекте по мобилизации, учитывается возможность возвращения аспирантам-контрактникам права на отсрочку от призыва на военную службу.
Об этом сообщил народный депутат Роман Грищук в Telegram.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по науке и образованию Игорь Грищук сообщил, что на заседании комитета приняли предложение по исключению нормы об аспирантах-контрактниках по этому законопроекту. Теперь эту поправку должен рассмотреть соответствующий комитет по национальной обороне и разведке.
Согласно нововведениям получить отсрочку от мобилизации, среди прочих, смогут преподаватели, ученые и некоторые студенты.
В частности, призывать на войну не будут докторанты и лица, зачисленные в интернатуру, а также студенты профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме образования и получают уровень образования выше, чем их предыдущий. Однако аспиранты, учащиеся на платной основе, будут подлежать мобилизации.
Дополнительно к списку лиц, которые могут получить отсрочку от службы, включаются:
- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, а также научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;
- педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования;
- заведений общего среднего образования.
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