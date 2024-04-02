С этим рецептом можно забыть о выражении "первый блин комом, ведь такие блины всегда получаются с первого раза тоненькими, ровненькими и вкусными.

Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», популярная фудблогерка Татьяна Юшина предложила украинцам элементарный рецепт вкусных и тоненьких блинов.

"Вкусные, нежные налистники очень хороши для фарширования. Очень удачная пропорция, получаются всегда!", - подчеркнула кулинар.

Для этого рецепта не придется возиться с точной граммовкой, количество ингредиентов удобно измерять ложками и стаканами. Для приготовления блинов нам понадобятся:

яйца – 2 шт.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 3 ст.л.

вода – 1 стакан

молоко (теплое) – 2 стакана

растительное масло – 1 ст.л.

мука – 2 стакана

Сначала смешиваем яйца с солью и сахаром. Далее добавляем 1/2 стакана воды и 1/2 стакана теплого молока, всыпаем муку и хорошо все перемешиваем, чтобы не было комочков.

После этого постепенно добавляем остаток воды и молока и размешиваем до однородности. В конце добавляем растительное масло, снова перемешиваем – и тесто для блинов готово.

"Сковороду смазать растительным маслом и хорошо прогреть. Выпекать блины с двух сторон, наливая небольшие порции на сковородку и поворачивая ее, чтобы тесто растеклось", - объясняет кулинар.

Украинцы в комментариях оценили этот рецепт блинов

"Спасибо за рецепт, делаю уже наверняка раз 20! Всегда выходят!)";

"Идеальные с первого блина";

"Вчера готовила, сегодня муж и сын снова сказали готовить, спасибо за рецепт";

"Сегодня жарила. Очень вкусные! Спасибо за хороший рецепт!".

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