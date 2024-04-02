Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», популярная фудблогерка Татьяна Юшина предложила украинцам элементарный рецепт вкусных и тоненьких блинов.
"Вкусные, нежные налистники очень хороши для фарширования. Очень удачная пропорция, получаются всегда!", - подчеркнула кулинар.
Для этого рецепта не придется возиться с точной граммовкой, количество ингредиентов удобно измерять ложками и стаканами. Для приготовления блинов нам понадобятся:
- яйца – 2 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 3 ст.л.
- вода – 1 стакан
- молоко (теплое) – 2 стакана
- растительное масло – 1 ст.л.
- мука – 2 стакана
Сначала смешиваем яйца с солью и сахаром. Далее добавляем 1/2 стакана воды и 1/2 стакана теплого молока, всыпаем муку и хорошо все перемешиваем, чтобы не было комочков.
После этого постепенно добавляем остаток воды и молока и размешиваем до однородности. В конце добавляем растительное масло, снова перемешиваем – и тесто для блинов готово.
"Сковороду смазать растительным маслом и хорошо прогреть. Выпекать блины с двух сторон, наливая небольшие порции на сковородку и поворачивая ее, чтобы тесто растеклось", - объясняет кулинар.
Украинцы в комментариях оценили этот рецепт блинов
"Спасибо за рецепт, делаю уже наверняка раз 20! Всегда выходят!)";
"Идеальные с первого блина";
"Вчера готовила, сегодня муж и сын снова сказали готовить, спасибо за рецепт";
"Сегодня жарила. Очень вкусные! Спасибо за хороший рецепт!".
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