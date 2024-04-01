Шеф-повар поделилась идеей вкусной и диетической альтернативы обычным блинам или панкейкам на завтрак, особенно актуален этот рецепт во время поста.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась рецептом вкусных и полезных блинов из чечевицы, которые готовятся из двух ингредиентов.

"Это идеальный рецепт для веганов или к посту. Очень легко делать, всего 2 ингредиента, но соблюдайте рецептуру", – подчеркнула шеф-повар.

Для приготовления чечевичных блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

чечевица красная – 150 г

вода или овощной бульон – 300 г

Также по желанию добавляем соль и любимые специи. Вкусно будет с копченой паприкой, сушеным чесноком и прованскими травами.

Чечевицу хорошо промываем и сцеживаем воду. После этого заливаем ее 300 г воды или овощного бульона и оставляем на ночь или хотя бы на 3 часа. После этого перебиваем все блендером до однородности, по желанию добавляем соль и специи.

Консистенция теста обязана быть как на обычные панкейки. Жарим блины на разогретой сковороде, смазанной маслом, на среднем огне – 2-4 минуты с одной стороны до румяности, а затем переворачиваем и жарим еще немного с другой стороны.

"Не берите сильно широкую сковороду, или не растягивайте их, просто жарьте диаметром 10-15 см, потому что чем больше блин, тем труднее переворачивать", – объяснила шеф-повар.

Перед тем как зачерпнуть тесто, его следует перемешать. Готовые блины, пока очередной жарится, накрываем полотенцем. Подавать такие блины шеф-повар советует, например, с хумусом и жареными грибами или даже с ореховой пастой.

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