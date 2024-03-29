Фельдшеру-пограничнику из Белополья, Дмитрию Троцкому, 29 лет. Он находился на передовой, где потерял ногу в боевых действиях, а теперь с протезом адаптируется к гражданской жизни и надеется возвратиться в военную службу. Дмитрий работал фельдшером скорой медицинской помощи и активно занимался спортом в свой призыв в Государственную пограничную службу Украины в 2016 году. Историю рассказали в Суспільному .
Во время обстрела в Луганском направлении он потерял ногу.
"Там где мы окопались с Владом, товарищем моим, услышали свист одной из мин, прошло пол секунды и взрыв. Я упал на живот, закрыв лицо руками, чтобы на попавшие осколки и услышал, что запекшаяся нога. Я понял, что попал мне осколок Не знал еще какая степень ранения, начал переворачиваться, но нога была неподвижной.Наложил турникет.Начал, как обычный человек, просить помощь.У меня был собрат Демиденко Владислав, я его шмыгнул дважды, попросил помощи, но Владик уже... Осколок попал мне в ногу, а ему в голову", - вспоминает пограничник Дмитрий Троцько.
Из-за интенсивного обстрела подойти к раненому было невозможно, поэтому пограничнику пришлось самому себе применить турникет. Военный говорит, чтобы не попасть в плен, обложился гранатами и читал молитву.
"Вспомнил о семье: маму, жену, детей. Думаю, сейчас помолюсь и взорву себя. Хорошо, что ребята подскочили вовремя, как только я рассказал молитву и хотел потянуть за чеку, слышу голос ребят: "Кто 300?". Я руку поднял и говорю: "Я", - вспоминает мужчина.
По словам Дмитрия, он остался жив благодаря помощи собратьев. Они подбежали втроем, сразу стали оказывать ему помощь, наложили еще один турникет и вызвали для эвакуации автомобиль. Тащили они бойца из последних сил во время дождя из автомата за спинами.
Уже из больницы, в четыре утра, мужчина сообщил о ранении родным.
"Набрав к жене, она, как чувствовала, что позвоню так рано. Говорю ей: "Был на боевой задаче, получил ранение и потерял ногу". Сразу же мама услышала и спрашивает: "Только ногу?". Отвечаю: "Только ногу" А они ответили: "Слава Богу, завтра будем", - рассказывает мужчина.
После ранения Дмитрий три месяца был прикован к постели. Прошел реабилитацию. Учился снова сидеть и ходить с протезом.
"Различные госпитали были. Сейчас я стараюсь помогать ребятам-собратьям. Помогаю, начиная от зарядных устройств и заканчивая тепловизионными приборами, генераторами", — объясняет мужчина.
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