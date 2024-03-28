Несмотря на то, что приложения, которые вы скачиваете из официального магазина, проходили проверку, некоторые из них все же могут содержать вирусы, ошибки и вредящие вашей технике настройки. Не так давно в сеть попала информация о том, что в Плей-маркете появился целый ряд вредоносных приложений, маскирующихся под программы для общения. Об этом пишет издание techradar.com.





Такие приложения хакеры используют для распространения своих вредоносных программ. Они создают фальшивые аккаунты, используя фотографии привлекательных людей, чтобы привлечь внимание различных пользователей. В ходе недолгих разговоров они предлагают перейти на общение через мессенджеры.

Список вредоносных приложений включает следующие: Privee Talk, MeetMe, Let’s Chat, Quick Chat, YohooTalk, TikTalk, Hello Chat и другие подобного типа приложения.

Все эти приложения, казалось бы, предоставляют определенные функциональные возможности, но на самом деле они скрыто следят за пользователями в фоновом режиме. Кроме того, они содержат в себе код вируса для удаленного доступа к вашей технике.

Этот вредоносный софт способен воровать вашу информацию о контактах, файлах, журналах вызовов и даже SMS-сообщениях. Некоторые его варианты способны перехватывать сообщения из популярных мессенджеров, таких как WhatsApp и Signal, записывать телефонные разговоры и делать снимки с помощью камеры устройства.

Очень важно проверить свой телефон на наличие вредоносного ПО, удалить подозрительные приложения и посмотреть в настройках, доступ к каким функциям они запрашивали при установке. Стоит также удалить кэш и обновить пароли на аккаунтах после полного сканирования смартфона, чтобы избежать лишних рисков из-за потери данных.

Читайте также:

Что делать, если телефон "завис": советы, как быстро реанимировать смартфон

Как настроить новый телефон iPhone: самый быстрый способ

Как отследить телефон, если вы его потеряли: самый лучший и самый простой способ.