Итак, если вы решите готовить салат из пекинской капусты по этому рецепту, советуем выбрать большую тару. Он ведь обязательно понравится и всем остальным членам семьи.
«Салат зеленый! Свежий, простой, бюджетный и очень вкусный. Сохраняйте и готовьте», - советует фудблогер Юлия, которая и поделилась этим рецептом.
Ингредиенты понадобятся следующие: пекинская капуста – 1/2 шт; огурец – 1-2 шт; горошек зеленый консервированный - чуть более полубанка; зелень (лук, укроп, петрушка) – пучок; соль, перец – по вкусу; чеснок – 1-2 зубча; сметана – 4-5 ст.л; горчица – 1/2 ч.л.
Ход приготовления салата из пекинской капусты элементарный. Пекинскую капусту и огурец режем.
Выкладываем в миску и добавляем зеленый горошек. Также в миску добавляем измельченную зелень, солим, перчим, давим чеснок.
Готовим заправку в салат. Для этого просто смешиваем сметану с горчицей.
«Полезно и вкусно»,
«Надо попробовать!» ,
Так захотелось такого сейчас. Просто миску салата уложить», - комментируют подписчики на страницу фудблогера рецепт свежего и простого салата из пекинской капусты.
Напомним, что пекинская капуста выводит токсины и ядовитые вещества из организма, укрепляет иммунитет и является отличным профилактическим средством от простуд.
Кроме того, пекинская капуста борется со свободными радикалами и помогает снизить уровень плохого холестерина, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта.
Пекинская капуста помогает избавиться от лишних килограммов.
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