Такой легкий и свежий салат из пекинской капусты захочется съесть целую миску.

Итак, если вы решите готовить салат из пекинской капусты по этому рецепту, советуем выбрать большую тару. Он ведь обязательно понравится и всем остальным членам семьи.

«Салат зеленый! Свежий, простой, бюджетный и очень вкусный. Сохраняйте и готовьте», - советует фудблогер Юлия, которая и поделилась этим рецептом.

Ингредиенты понадобятся следующие: пекинская капуста – 1/2 шт; огурец – 1-2 шт; горошек зеленый консервированный - чуть более полубанка; зелень (лук, укроп, петрушка) – пучок; соль, перец – по вкусу; чеснок – 1-2 зубча; сметана – 4-5 ст.л; горчица – 1/2 ч.л.

Ход приготовления салата из пекинской капусты элементарный. Пекинскую капусту и огурец режем.

Выкладываем в миску и добавляем зеленый горошек. Также в миску добавляем измельченную зелень, солим, перчим, давим чеснок.

Готовим заправку в салат. Для этого просто смешиваем сметану с горчицей.

«Полезно и вкусно»,

«Надо попробовать!» ,

Так захотелось такого сейчас. Просто миску салата уложить», - комментируют подписчики на страницу фудблогера рецепт свежего и простого салата из пекинской капусты.

Напомним, что пекинская капуста выводит токсины и ядовитые вещества из организма, укрепляет иммунитет и является отличным профилактическим средством от простуд.

Кроме того, пекинская капуста борется со свободными радикалами и помогает снизить уровень плохого холестерина, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта.

Пекинская капуста помогает избавиться от лишних килограммов.

Последние новости Украины:

Как приготовить вкусные голубцы из пекинской капусты.

Рецепт салата из пекинской капусты, который захочется есть каждый день.

Самый вкусный рецепт салата с пекинской капустой и ананасом.