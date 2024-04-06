Жена украинского военнослужащего Андрея "Апостола" Смоленского, потерявшего на фронте зрение, частично слух и обе руки, сетует на неуместные комментарии от своего окружения. Алина рассказала в интервью ТСН , что часто люди недостаточно чувствительно относятся к ее семейной ситуации, пытаясь даже отгораживаться от раненого военного.

Пара прожила вместе уже четыре года, и последствия военных событий не повлияли на их отношения. Алина отметила, что некоторые вещи следует избегать при общении с родственниками тяжелораненого, в частности, игнорирования и собственных осуждений.

"Лучше что-то сказать, чем просто бояться и не звонить, не писать, не делать вообще ничего, боясь как-то навредить. Потому что бездействие тоже огорчает. Ты тоже можешь чувствовать одиночество, или будто от тебя отвернулись твои люди", - отметила она.

Также она отметила, что некоторые пожелания лучшей жизни для нее неприятны, ведь они не касаются отношений с ее любимым, которого она любит со всей души.

"Второй момент, это тогда, когда говорят: "А ты останешься с ним? А ты не думала бросить его? Начать свою жизнь заново?" Это бестактные вопросы. Абсолютно неподходящие к этой ситуации. Если я со своим мужем, я его люблю, почему я его должен оставлять?" – рассказала Смоленская.

Алину также беспокоит отсутствие уважения к ее мужу как военному. Она испытывает дискомфорт, когда люди обращаются к ней, игнорируя рядом рядом Андрея и рассказывают о нем, словно он отсутствует. Для нее важно, чтобы близкие видели в нем человека, а не только обстоятельства его ранения.

В частности, Алина подчеркнула, что даже при тяжелых обстоятельствах жизнь не заканчивается, и хотя иногда с ними возникают неожиданные трудности, это не значит, что нужно чувствовать себя мучеником. Она также отметила, что не стоит делать выводы о жизни других лиц, поскольку это вызывает болезненные эмоции и может вызвать недоразумение.

Андрей Смоленский, 27-летний солдат, получил ранение 9 месяцев назад во время службы на южном фронте, поднимаясь с траншеи. В результате ранений он потерял зрение, частично слух и обе руки. Его жена, узнав об этом, сразу же уехала в больницу, чтобы поддержать его.

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