Победительница одного из сезонов, а также бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать бюджетный десерт.

Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым рецептом десерта для близких, который можно сделать дома с детьми. Все дело в том, что эти сладости не требуют выпекания и долгой работы с тестом.

Ингредиенты:

350 г печенья (1 упаковка)

70 мл молока (5 столовых ложек)

20 г какао-порошка (2 столовые ложки без горки)

150 г вареной сгущенки (5 столовых ложек)

100 г сливочного масла (комнатной температуры) (1/2 упаковки)

50 г грецких орехов (8 штук)

Соль по вкусу

Приготовление:

Отложите в сторону грецкие орехи, 3 печенья и 5 г какао-порошка – они понадобятся для обсыпки, подмечает "Мастер Шеф" Глинская.

Разомните печенье до состояния крошки.

"Мастер Шеф" Глинская советует, в миске смешайте сливочное масло комнатной температуры, какао-порошок, вареную сгущенку и немного соли. Хорошо перемешайте.

Добавьте молоко комнатной температуры и снова перемешайте.

Смешайте получившуюся массу с размолотым печеньем.

Для просыпки: в другой миске смешайте крошку от 3 печенья, измельченные грецкие орехи и оставшееся какао-порошок.

Сформируйте из полученной массы шарики и обваляйте их в просыпке, добавляет "Мастер Шеф" Глинская. Уберите пирожные в холодильник на 2-3 часа, чтобы они застыли.

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