Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым рецептом десерта для близких, который можно сделать дома с детьми. Все дело в том, что эти сладости не требуют выпекания и долгой работы с тестом.
Ингредиенты:
- 350 г печенья (1 упаковка)
- 70 мл молока (5 столовых ложек)
- 20 г какао-порошка (2 столовые ложки без горки)
- 150 г вареной сгущенки (5 столовых ложек)
- 100 г сливочного масла (комнатной температуры) (1/2 упаковки)
- 50 г грецких орехов (8 штук)
- Соль по вкусу
Приготовление:
Отложите в сторону грецкие орехи, 3 печенья и 5 г какао-порошка – они понадобятся для обсыпки, подмечает "Мастер Шеф" Глинская.
Разомните печенье до состояния крошки.
"Мастер Шеф" Глинская советует, в миске смешайте сливочное масло комнатной температуры, какао-порошок, вареную сгущенку и немного соли. Хорошо перемешайте.
Добавьте молоко комнатной температуры и снова перемешайте.
Смешайте получившуюся массу с размолотым печеньем.
Для просыпки: в другой миске смешайте крошку от 3 печенья, измельченные грецкие орехи и оставшееся какао-порошок.
Сформируйте из полученной массы шарики и обваляйте их в просыпке, добавляет "Мастер Шеф" Глинская. Уберите пирожные в холодильник на 2-3 часа, чтобы они застыли.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.