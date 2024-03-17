Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила еще один проверенный рецепт блинов.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом Креп Сюзетт - французских блинов с апельсиновым соусом.

Для приготовления блинов (на 16 штук) нам понадобятся:

яйца – 200 г (4 шт.)

сахар – 30 г

соль – 2 г

мука – 250 г

растительное масло - 40 мл

цедра одного апельсина

молоко (теплое) – 0,5 л

вода (теплая) – 100 мл

ванильный сахар

Для апельсинового соуса звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

сахар – 130 г

цедра одного апельсина

апельсиновый фреш – 300 мл

филе апельсина – 200 г

черный ром – 30 мл

Чтобы приготовить тесто для блинов, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца с сахаром, солью, цедрой, ванильным сахаром, растительным маслом, мукой, половиной молока и пробивает все погружным блендером до однородности.

После этого добавляем в тесто остальное молоко, воду и перемешиваем. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская жарит блины, как всегда, на сухой разогретой сковороде с обеих сторон.

Для приготовления апельсиного соуса высыпаем сахар на сковороду и доводим до состояния карамели. Затем "Мастер Шеф" Елизавета Глинская вливает горячий ром, горячий сок апельсина, а также добавляет апельсиновое филе и цедру, перемешивает все и заливает теплым соусом блины.

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