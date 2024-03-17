В этот раз на своей странице в Instagram звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом Креп Сюзетт - французских блинов с апельсиновым соусом.
Для приготовления блинов (на 16 штук) нам понадобятся:
- яйца – 200 г (4 шт.)
- сахар – 30 г
- соль – 2 г
- мука – 250 г
- растительное масло - 40 мл
- цедра одного апельсина
- молоко (теплое) – 0,5 л
- вода (теплая) – 100 мл
- ванильный сахар
Для апельсинового соуса звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- сахар – 130 г
- цедра одного апельсина
- апельсиновый фреш – 300 мл
- филе апельсина – 200 г
- черный ром – 30 мл
Чтобы приготовить тесто для блинов, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца с сахаром, солью, цедрой, ванильным сахаром, растительным маслом, мукой, половиной молока и пробивает все погружным блендером до однородности.
После этого добавляем в тесто остальное молоко, воду и перемешиваем. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская жарит блины, как всегда, на сухой разогретой сковороде с обеих сторон.
Для приготовления апельсиного соуса высыпаем сахар на сковороду и доводим до состояния карамели. Затем "Мастер Шеф" Елизавета Глинская вливает горячий ром, горячий сок апельсина, а также добавляет апельсиновое филе и цедру, перемешивает все и заливает теплым соусом блины.
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