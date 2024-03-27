О смерти мужа Андриана узнала уже на следующий день – мужчину узнали по татуировке, а тело закопали в закрытом гробу.

Жена погибшего в бою бойца из Буковины, Андриана Лазаренко, узнала свою вторую беременность в день смерти мужчины - он служил на Бахмутском направлении и попал под минометный обстрел. Их новорожденного сына назвали Александром.

Старший сын супругов тоже остался без папы. Вместе с детьми женщина регулярно навещает могилу мужчины, чтобы сохранить его память как героя. Говорит, больнее всего то, что у младшего сына не будет с ним общих воспоминаний. Истрию семьи рассказали в сюжете Общественного .

Андриана узнала свою беременность 18 ноября 2022 года - тогда ее муж уже неделю находился на передовой на Бахмутском направлении.

"Когда узнала о беременности, я написала ему сообщение, хотя он его не открыл. Но позже собратья рассказали мне, что он увидел уведомление об этом и сказал: "Ура, у меня будет второй ребенок", – вспоминает женщина.

В тот день Александр попал под минометный обстрел и не успел укрыться в блиндаже. О смерти мужа Андриана узнала уже на следующий день. Мужчину узнали по татуировке, а тело закопали в закрытом гробу. Поэтому она все еще чувствует, будто Александр должен вернуться домой.

"Пока под наши ворота подъехала "скорая" и бойцы ВСУ и я все поняла. Упала на колени, начала плакать и обнимать сына. Вытащила тест из ящика и показала сестре, говорила: "Вико, так не может быть, я же только вчера узнала, что беременна", – говорит Андриана.

Андриана считает себя не вдовой, а "женой погибшего героя". Она пообещала себе сделать их детей счастливыми. Через четыре месяца после похорон Андриана решила взять своего младшего сына с собой на могилу отца. С тех пор мальчик вместе с матерью каждую неделю приносит на кладбище свежие цветы и зажигает свечу.

Без отца остался и старший сын супругов – Давид. Тогда ему было 3,5 лет. Он также был на похоронах отца, однако сначала не мог смириться с его отсутствием. Зато просил каждый вечер звонить папе, чтобы узнать, как у того дела.

"Он в течение трех месяцев после смерти Александра звонил ему рано, в обед и вечером. Спрашивал, почему папа не берет трубку? Я объясняла, что там нет интернета или возможности говорить. Уже где-то весной я на кладбище сказала ему: "Давидик, папа погиб . Теперь его дом здесь и мы будем к нему приходить. Мы не перестанем его любить, но он должен быть здесь", – говорит Андриана.

Чтобы сохранить воспоминания об Александре, в отдельном ящике хранят его вещи, флягу с водой, на которые выгравирован позывной бойца "Испанец", – в нем до сих пор есть вода. Также Андриана сделала альбом, где собрала фотографии мужчины. Андриана признает, что месяцы после смерти ее мужа были тяжелыми, но рождение младшего сына стало для нее стимулом жить дальше.

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