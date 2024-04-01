Одни из главных качеств пекинской капусты – низкая калорийность, положительное влияние на ЖКТ и стимулирование обменных процессов, поэтому диетологи советуют включать ее в рацион.

Пекинская капуста содержит полезные микроэлементы, помогающие сохранить молодость и красивую кожу, а низкая энергетическая ценность способствует быстрому похудению. Неудивительно, что существует множество рецептов диетических салатов именно из пекинской капусты.

Одним из таких поделилась автор блога о правильном питании и спорте Ната Ли.

«Очень сочный салат», - отметила об этом рецепте блогер.

Ингредиенты нужны совсем простые. А именно: пекинская капуста - 1 шт, крабовые палочки – 300 гр, яйца отварные – 2 шт, шпинат, консервированная кукуруза, йогурт, горчица с зернышками и авокадо. А также сок лимона и соль по вкусу.

Пекинскую капусту нужно нашинковать, яйца и крабовые палочки порезать. Авокадо режем кубиками, но не очень мелко. Добавляем шпинат.

Рецепт салата из пекинской капусты для похудения.

Все ингредиенты соединяем в миске, добавляем соль, йогурт, горчицу и лимонный сок. Перемешиваем и можно угощаться!

Отметим, что авокадо, как и пекинская капуста, благодаря своим полезным свойствам помогает похудеть.

Так, американская терапевт и диетолог Лора Бурак уверена, что авокадо следует включить в меню всем, кто придерживается здоровой диеты для похудения и оздоровления. По ее словам, этот плод содержит полезные жиры (омега-3) и в то же время клетчатку. Такая комбинация стабилизирует уровень сахара в крови, замедляет пищеварение и предотвращает нездоровое влечение к пище, особенно вредной.

Диетолог советует добавлять авокадо в рацион один или два раза в день. Это обезопасит от приступов голода, незапланированных перекусов и высококалорийных ужинов, которые становятся побочным эффектом слишком умеренного питания.

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