Це ще один чудовий спосіб приготувати салат із пекінською капустою і дуже смачно, і корисно.

Традиційно, інгредієнтів для цього салату із пекінської капусти потрібно зовсім мало, а готуєтсья він швидко і просто.

Інгредієнти потрібні для салату наступні: пекінська капуста, свіжий огірок – 2 шт.

За інші смаки у цьому салаті відповідає заправка.

Для її приготування потрібні авокадо, зелень, оливкова олія – 3 ст.л., сік 1/2 лимона, вода 2 столові ложки, сіль і, за бажанням перець, а також улюблені спеції.

Салат із пекінської капусти.

Особливого смаку такій заправці додають горішки – їх знадобиться грамів 15.

Капусту необхідно дрібно нарізати. Огірки слід нарізати кубиком.

Заправку готувати до цього салату ще простіше. Необхідно почистити і порізати авокадо, а також подрібнити зелень. Додати у авокадо і зелень лимонний сік, воду, сіль та улюблені спеції, горіхи, а також оливкову олію.

Всі інгредієнти для соусу викласти у чащу для блендера і збити.

Заправляємо салат соусом і можна подавати до столу.

Цей салат дуже смачний і легкий, містить багато вітамінів і не нашкодить фігурі.

Примітно, що попри високу калорійність, у авокадо дуже низький глікемічний індекс (10 одиниць). Саме тому, поснідавши, наприклад, цільнозерновим тостом з яйцем і авокадо, або ж пригостившись салатом із пекінської капусти і авокадо про голод можна буде забути на найближчі години.

Ідеальний час вживання авокадо у складі салатів або в якості заміни м'яса — на сніданок або обід.

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