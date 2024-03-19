Традиционно, ингредиентов для этого салата из пекинской капусты нужно совсем мало, а готовится он быстро и просто.
Ингредиенты нужны салату следующие: пекинская капуста, свежий огурец – 2 шт.
За другие вкусы этого салата отвечает заправка.
Для ее приготовления нужны авокадо, зелень, оливковое масло – 3 ст.л., сок 1/2 лимона, вода 2 столовые ложки, соль и по желанию перец, а также любимые специи.
Салат из пекинской капусты.
Особый вкус такой заправке придают орешки – их понадобится граммов 15.
Капусту нужно мелко порезать. Огурцы следует нарезать кубиком.
Заправку готовить к этому салату еще проще. Необходимо очистить и порезать авокадо, а также измельчить зелень. Добавить в авокадо и зелень лимонный сок, воду, соль и любимые специи, орехи и оливковое масло.
Все ингредиенты для соуса выложить в чашу для блендера и взбить.
Заправляем салат соусом и можно подавать на стол.
Этот салат очень вкусный и легкий, содержит много витаминов и не навредит фигуре.
Примечательно, что, несмотря на высокую калорийность, у авокадо очень низкий гликемический индекс (10 единиц). Именно поэтому, позавтракав, например, цельнозерновым тостом с яйцом и авокадо, или угостившись салатом из пекинской капусты и авокадо о голоде можно будет забыть на ближайшие часы.
Идеальное время употребления авокадо в составе салатов или в качестве замены мяса – на завтрак или обед.
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