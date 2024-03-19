Это еще один отличный способ приготовить салат с пекинской капустой и очень вкусно и полезно.

Традиционно, ингредиентов для этого салата из пекинской капусты нужно совсем мало, а готовится он быстро и просто.

Ингредиенты нужны салату следующие: пекинская капуста, свежий огурец – 2 шт.

За другие вкусы этого салата отвечает заправка.

Для ее приготовления нужны авокадо, зелень, оливковое масло – 3 ст.л., сок 1/2 лимона, вода 2 столовые ложки, соль и по желанию перец, а также любимые специи.

Салат из пекинской капусты.

Особый вкус такой заправке придают орешки – их понадобится граммов 15.

Капусту нужно мелко порезать. Огурцы следует нарезать кубиком.

Заправку готовить к этому салату еще проще. Необходимо очистить и порезать авокадо, а также измельчить зелень. Добавить в авокадо и зелень лимонный сок, воду, соль и любимые специи, орехи и оливковое масло.

Все ингредиенты для соуса выложить в чашу для блендера и взбить.

Заправляем салат соусом и можно подавать на стол.

Этот салат очень вкусный и легкий, содержит много витаминов и не навредит фигуре.

Примечательно, что, несмотря на высокую калорийность, у авокадо очень низкий гликемический индекс (10 единиц). Именно поэтому, позавтракав, например, цельнозерновым тостом с яйцом и авокадо, или угостившись салатом из пекинской капусты и авокадо о голоде можно будет забыть на ближайшие часы.

Идеальное время употребления авокадо в составе салатов или в качестве замены мяса – на завтрак или обед.

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