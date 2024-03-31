Голубцы из пекинской капусты получаются очень вкусными, нежными и с менее выраженным капустным вкусом.

Голубцы с пекинской капустой в духовке – это вкусное и питательное блюдо с нежным вкусом и ароматной начинкой.

Для их приготовления понадобятся следующие ингредиенты: кочан пекинской капусты, фарш мясной - 800г, рис 100г, помидоры 2 шт, болгарский перец 1 шт, морковь 2 шт, зеленый лук 1 пучок, соль, молотый перец, кори для пассерования.

О ходе приготовления голубцов из пекинской капусты рассказала фудблогер Дария Дарико.

Шаг первый – зеленый лук следует мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Пассировать лук необходимо пару минут, добавить морковь.

Шаг второй – рис отварить до полуготовности.

Рецепт голубцов с пекинской капустой.

Затем необходимо отрезать основание пекинской капусты, но не выбрасывать. Разобрать пекинку на листья, залить крутым кипятком, прикрыть крышкой или тарелкой для пресса и оставить на 10 минут.

Следующий шаг – перец следует нарезать соломкой, очищенные помидоры – кубиками.

Рецепт голубцов с пекинской капустой.

Готовим начинку для голубцов из пекинской капусты – в миске смешать фарш, рис, половину зажарки. Натереть в начинку основание пекинской капусты

"Так голубцы будут мегасочными", - говорит фудблогер.

Начинку посолить, добавить молотый перец и кориандр, начинку вымесить.

В оставшуюся зажарку добавить перец, протушить, затем помидор, посолить, добавить лавровый лист.

Рецепт голубцов с пекинской капустой.

Сформировав голубцы, выкладываем на противень.

«Дно я застилаю оставшимися листьями капусты и ничем не смазываю», - поделилась своим секретом хозяйка.

Теперь поливаем голубцы из пекинской капусты тушеными овощами, доливаем 500 мл горячей воды. Закрываем фольгой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на час, затем снимаем фольгу и оставляем еще на 10 минут.

Подавать такие голубцы из пекинской капусты вкуснее всего со сметаной.

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