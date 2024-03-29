Известный шеф-повар, победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский поделился рецептом простого и очень вкусного блюда из курицы.

В этот раз на своей странице в Instagram победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) поделился одним из любимых рецептов котлет – курицы кордон блю.

"С корочкой, такая сочная и очень вкусная", – советует победитель "Мастер Шеф".

Для приготовления курицы кордон блю победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 1 шт. (среднего размера)

шпинат свежий – 10 г

ветчина - 40 г

сыр твердый – 20 г

мука – 3 ст.л.

яйцо – 1 шт.

панировочные сухари или панко - 100 г

растительное масло для жарки

соль, перец, любимые специи

Сначала победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский разрезает куриное филе бабочкой, накрывает его пищевой пленкой и немного отбивает кухонным молотком. Приправляем мясо солью, перцем и любимыми специями.

На филе звезда "Мастер Шеф" выкладывает слой листочков шпината, затем несколько слайсов ветчины, несколько слайсов сыра, заворачивает все в рулет и с помощью пищевой пленки формирует ровную котлету. Чтобы рулет хорошо держал форму, отправляем его на 15 минут в морозилку.

Панируем котлету сначала в муке, а затем в яйце и сухарях – повторяем несколько раз.

Обжариваем курицу кордон блю на разогретой сковороде с большим количеством растительного масла (примерно 200 мл) до золотистого цвета со всех сторон, а затем отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.

Подавать это блюдо победитель "Мастер Шеф" советует с картофельным пюре и салатом.

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