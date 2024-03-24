В Украине пенсионеры могут получать доплаты и прибавки к пенсиям. Такую дополнительную доплату к пенсии могут получать те граждане, которые достигли определенного возраста. Стало известно о доплатах украинцам к пенсии в 2024 году и имеющих право на надбаку к пенсии.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Украинским пенсионерам автоматически начисляют дополнительные выплаты в зависимости от возраста. Так, лицам, превысившим 70 лет, предоставляется дополнительно 300 гривен к пенсии. Тем, кому исполнилось 75 лет, назначается еще 156 гривен, что на сумму дает возрастную надбавку в размере 456 гривен. А пенсионерам 80 лет насчитывается еще 114 гривен, чтобы суммарная возрастная надбавка составила 570 гривен. Эти выплаты производятся автоматически Пенсионным фондом без необходимости в заявлении от пенсионера.

Получить эту надбавку не следует отдельно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), поскольку она автоматически начисляется. Однако если сумма пенсионных выплат превышает 10 340,35 гривны, надбавка не будет начисляться.

пенсия, субсидия, выплаты

Украинские пенсионеры также могут ожидать дополнительной надбавки к своим пенсиям, если они имеют статус почетного донора. Этот статус предоставляется гражданам, безвозмездно передавшим 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы. Размер такой доплаты к пенсии составляет 292 гривны ежемесячно.

Кроме этого, пенсионеры, которые содержат детей младше 18 лет, также могут получать дополнительную доплату в размере 150 гривен на каждого ребенка. Эти средства предоставляются отдельно от пенсий по возрасту, инвалидности или выслуге лет.

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