Стало відомо про доплати українцям до пенсії в 2024 році та хто має право і які є умови.

В Украине пенсионеры могут получать доплаты и прибавки к пенсиям. Такую дополнительную доплату к пенсии могут получать те граждане, которые достигли определенного возраста. Стало известно о доплатах украинцам к пенсии в 2024 году и имеющих право на надбаку к пенсии.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Украинским пенсионерам автоматически начисляют дополнительные выплаты в зависимости от возраста. Так, лицам, превысившим 70 лет, предоставляется дополнительно 300 гривен к пенсии. Тем, кому исполнилось 75 лет, назначается еще 156 гривен, что на сумму дает возрастную надбавку в размере 456 гривен. А пенсионерам 80 лет насчитывается еще 114 гривен, чтобы суммарная возрастная надбавка составила 570 гривен. Эти выплаты производятся автоматически Пенсионным фондом без необходимости в заявлении от пенсионера.

Получить эту надбавку не следует отдельно обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), поскольку она автоматически начисляется. Однако если сумма пенсионных выплат превышает 10 340,35 гривны, надбавка не будет начисляться.

Украинские пенсионеры также могут ожидать дополнительной надбавки к своим пенсиям, если они имеют статус почетного донора. Этот статус предоставляется гражданам, безвозмездно передавшим 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы. Размер такой доплаты к пенсии составляет 292 гривны ежемесячно.

Кроме этого, пенсионеры, которые содержат детей младше 18 лет, также могут получать дополнительную доплату в размере 150 гривен на каждого ребенка. Эти средства предоставляются отдельно от пенсий по возрасту, инвалидности или выслуге лет.

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