Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась давним рецептом сладкого перекуса, похожего на вареники, но с разными вкусами. Мартыновская призналась, что это блюдо напоминает ей детство, когда бабушки часто делали такие пундики.

Ингредиенты:

100 грамм кисломолочного творога

1 куриное яйцо

40 грамм сахара

щепотка соли

1/4 чайной ложки соды

100-120 грамм муки

клубника (замороженная или свежая)

Инструкции:

Смешайте в миске кисломолочный творог, яйцо, сахар и щепотку соли до получения однородной массы, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте соду и муку, замесите мягкое тесто. Тесто может быть немного липким, но не пережимайте его, чтобы оно оставалось нежным.

Клубнику обваляйте в сахаре.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, небольшими порциями возьмите тесто, раскатайте его в ладони, положите немного клубники в центр и аккуратно сформируйте шарик, хорошо защипнув края, чтобы клубника не вытекла.

Повторите этот процесс с оставшимся тестом и клубникой.

Для приготовления паровой бани закипите воду в кастрюле, советует "Мастер Шеф" Мартыновская. Выложите пундики в пароварку и готовьте их на пару 6-7 минут.

Готовые пундики обваляйте в масле и посыпьте сахаром по вкусу.

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