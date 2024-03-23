Аналогичная ситуация наблюдается с требованиями для ухода на пенсию в возрасте 63 года и 60 лет.

Ежегодно требования к стажу для ухода на пенсию в возрасте 60 и 63 года увеличиваются на один год, и эта тенденция продлится до 2028 года. В результате чего можно сделать выводы - изменятся ли условия для назначения пенсионных выплат в 2025 году. Об этом рассказали в ПФУ.

Стаж, необходимый для получения пенсии в 65 лет, остается неизменным – 15 лет. Таким образом, если в 2024 году для ухода на пенсию в возрасте 60 лет нужно иметь стаж 31 год, то в 2025 году это уже будет 32 года. Аналогичная ситуация наблюдается с требованиями выхода на пенсию в возрасте 63 года.

Требования для ухода на пенсию в возрасте 63 года будут меняться следующим образом:

в 2024 году – от 21 до 31 года; в 2025 году – от 22 до 32 лет; в 2026 году – от 23 до 33 лет; в 2027 году – от 24 до 34 лет; в 2028 году – от 25 до 35 лет.

Стаж для выхода на пенсию в возрасте 60 лет также будет расти: в 2025 году – не менее 32 лет; в 2026 году – не менее 33 лет; в 2027 году – не менее 34 лет; в 2028 году – не менее 35 лет.

Следует также напомнить, что выплаты в марте после индексации пенсий выросли не только у пенсионеров. Ежегодно, начиная с 1 марта, правительство осуществляет пересмотр пенсий, а также корректировку сумм ежемесячных страховых выплат для лиц, получивших инвалидность или подвергшихся тяжелым заболеваниям из-за своей профессиональной деятельности.

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