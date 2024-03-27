Известный шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкуснейшего картофельного пирога с сырной начинкой.
Для приготовления картофельного пирога "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- картофель - 500 г
- оливковое масло - 30 мл
- смесь перцев - 3 г
- соль - 3 г
- розмарин - 2 веточки
- сыр твердый (грюйер) - 150 г
- крем-сыр с зеленью - 50 г
- яйцо – 1 шт.
- слоеное тесто - 300 г
Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво хорошо вымывает, вместе с кожурой нарезает кружочками толщиной примерно 1 сантиметр и отваривает.
На противень, застеленный фольгой, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво наливает немного растительного масла, посыпает поверхность солью и перцем, листьями розмарина, натертым сыром, а сверху выкладывает кольца отварного картофеля.
Слоеное тесто раскатываем, смазываем крем-сыром, а также посыпаем тертым твердым сыром. Накрываем картофель тестом сырной стороной вниз, хорошо прижимаем края, "Мастер Шеф" Хименес-Браво также немножко обрезает края, чтобы пирог был ровным.
Сверху смазываем тесто яйцом и отправляем картофельно-сырный пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут.
Украинцы в комментариях оценили рецепт пирога от судьи "Мастер Шеф": "Эти рецепты с перевернутыми пирогами - гениальные. Можно что угодноделать, начинка сочная остается, начинка сочная остается, а тесто пропекается как надо".
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