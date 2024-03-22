Интересный и очень простой рецепт вкусного гарнира или даже самостоятельного блюда, где главным ингредиентом является обычная капуста.

Стейк из капусты это очень оригинальное и вкусное блюдо, которое стоит добавить в свой рацион, пишет Politeka.net.

Ингредиенты для приготовления стейков из капусты нужны такие: Капуста, Оливковое масло, Сливочное масло, Соль, перец, сушеный молотый чеснок и копченая паприка.

Ход приготовления, в частности, рассказала фудблогер и автор блога «Mary Marycherry».

Капусту нарезаем кружочками толщиной 1,5-2 см. Следующий шаг – смешиваем оливковое масло, соль, перец, чеснок и копченую паприку.

Рецепт стейка из капусты.

Этой смесью необходимо смазать капусту.

«На каждый кусочек капусты выложить кусочек сливочного масла. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 мин (если капуста молодая, то время будет меньше). Готово!», - рассказала фудблогер.

При подаче также можно украсить зеленью.

«Готовила неоднократно, очень вкусно!»,

«Очень уместно к посту!»,

«Готовлю стейки только так!» , – комментируют рецепт стейков из капусты пользователи соцсетей.

Отметим, что белокочанная капуста – это очень полезный овощ, который обязательно следует включить в свой рацион. Капуста содержит много витаминов, среди которых С, Р, К, Е, витамины группы В и уникальный витамин U.

А еще капуста богата микроэлементами, такими как сера, магний, кальций, калий, фосфор, йод, цинк, медь и т.д.

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