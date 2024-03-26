Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусных оладьев с печенью. Благодаря гречке и овощам вкус будет не горьким, а мягким и нежным, делится Глинская.
Ингредиенты:
- 150 г гречневой крупы
- 300 мл воды
- соль (по вкусу)
- 500 г печени
- 2 лука
- 1 морковь
- 2 яйца
- Растительное масло (для жарки)
Инструкции:
Приготовление гречки:
Отварите гречку в подсоленной воде, дождитесь ее выкипания. После оставьте под крышкой, чтоб остатки воды ушли, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Подготовка овощей:
Нарежьте лук и морковь мелкой кубиками, обжарьте их на сковороде.
Приготовление теста:
В блендере смешайте отварную гречку, обжаренные лук и морковь, а также печень. Измельчите до получения однородной массы, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте в полученную массу яйца, соль, черный перец по вкусу и хорошо перемешайте.
Жарка оладий:
"Мастер Шеф" Глинская делится, разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте на сковороду ложкой порции теста и формируйте оладьи. Жарьте с обеих сторон.
Подача:
Выложите готовые оладьи на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний жир.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.