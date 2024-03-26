Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусных оладьев с печенью. Благодаря гречке и овощам вкус будет не горьким, а мягким и нежным, делится Глинская.

Ингредиенты:

150 г гречневой крупы

300 мл воды

соль (по вкусу)

500 г печени

2 лука

1 морковь

2 яйца

Растительное масло (для жарки)

Инструкции:

Приготовление гречки:

Отварите гречку в подсоленной воде, дождитесь ее выкипания. После оставьте под крышкой, чтоб остатки воды ушли, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Подготовка овощей:

Нарежьте лук и морковь мелкой кубиками, обжарьте их на сковороде.

Приготовление теста:

В блендере смешайте отварную гречку, обжаренные лук и морковь, а также печень. Измельчите до получения однородной массы, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте в полученную массу яйца, соль, черный перец по вкусу и хорошо перемешайте.

Жарка оладий:

"Мастер Шеф" Глинская делится, разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте на сковороду ложкой порции теста и формируйте оладьи. Жарьте с обеих сторон.

Подача:

Выложите готовые оладьи на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы удалить лишний жир.

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