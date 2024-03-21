Морковь по-корейски – это очень вкусная и популярная закуска из натертой моркови, специй, чеснока, уксуса и масла.

Свой рецепт душистой и сочной моркови по-корейски теперь имеют почти каждая хозяйка и хозяин Так, ее готовят с чесноком или с поджаренным луком, добавляют красный острый перец или предпочитают более мягкий и нежный вкус.

Отметим, что морковь по-корейски – это совсем не классика корейской кухни. Однако именно благодаря корейцам им появилось это блюдо.

Рецепт моркови по-корейски.

По сути традиционный салат корейцев кимчи (кимча, кимчхи) – это пекинская капуста, замаринованная со специями. Но в условиях депортации из-за дефицита пекинской капусты в СССР корейцы стали делать по подобной технологии салат из моркови. Так и возникла "морковь по-корейски", которую теперь можно встретить и на праздничном столе, и на обыденном.

Есть много разных рецептов моркови по-корейски, совсем простых и немного более сложных.

И, возможно, этот рецепт, которым поделилась кореянка, вам понравится и станет любимым.

Итак, морковь необходимо натереть на специальной терке для моркови по-корейски. Заливать и мять не нужно.

Рецепт моркови по-корейски.

Сверху на морковь выкладываем молотый кориандр, тертый чеснок и тонко нарезанный лук. Подогреваем масло, но не доводим до кипения, и заливаем его в морковь через чеснок, лук и специи.

Добавить уксус, соль, сахар и перемешать.

Если хочется, чтобы морковь по-корейски была острой, следует добавить красный перец.

Перемешиваем и ставим в холодильник на 10–12 часов или на ночь.

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