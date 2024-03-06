Шеф-повар рассказал, как вкусно приготовить морковь по-корейски и при этом не тратить много времени.

Об этом рецепте моркови по-корейски шеф-повар Василий Корнийчук говорит:

"Идеальный".

Для него нужны следующие ингредиенты: Морковь – 500 г., кориандр молотый – 1 ст.л., красный перец молотый – 1/4 ч.л., соль – 1/2 ч.л., сахар – 1 ч.л. , уксус 6% - 2ст.л., чеснок - 1,5 зубчика, черный перец молотый - 1/4 ч.л., подсолнечное масло - 3 ст.л.

Морковь нарезаем или натираем с помощью терки для моркови по-корейски.

Смешиваем одну столовую ложку кориандра, щепотку красного перца, соль ½ ч.л, чайную ложку сахара.

Как приготовить морковь по-корейски, быстрый рецепт.

Добавляем две столовые ложки уксуса, а также натертый чеснок.

«Для пряности также можно добавить молотый черный перец», – рассказал шеф-повар на своей странице в Инстаграм, готовя морковь по-корейски.

Добавляем смесь специй в морковь и хорошо перемешиваем.

Далее вливаем в морковь со специями очень хорошо разогретое растительное масло. Снова перемешиваем, закрываем крышкой и ставим в холодильник на ночь.

«Ну а утром наслаждаемся», – говорит повар, уверяя, что по вкусу такая морковь по-корейски просто топ.

Конечно, морковь по-корейски можно приобрести и в магазине. Но иногда эта закуска бывает невкусной. Или слишком острой или наоборот – недостаточно пикантной.

Чтобы каждый раз не приходилось думать, будет ли эта морковь по-корейски вкусной, ее лучше приготовить дома.

Морковь по-корейски настолько популярна, что в магазинах продаются специи для ее приготовления, но большинство кулинаров и хозяек создают свои пропорции. Таким образом можно регулировать количество перца, чеснока и других приправ.

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