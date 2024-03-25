Судья проекта "Мастер Шеф", известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить нежный японский чизкейк-суфле.

Чтобы приготовить вкусный и нежный японский чизкейк, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты (в расчете на форму диаметром 18 см):

молоко жирностью 3,2% – 60 г

крем-сыр - 140 г

сливочное масло – 40 г

мука – 50 г

крахмал – 15 г

яйца – 5 шт. (разделяем белки и желтки)

сахар – 100 г

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво наливает в большой противень воду комнатной температуры примерно на 1 см в высоту и ставит духовку разогреваться до 120 градусов в режиме верх-низ.

В сотейнике прогреваем на маленьком огне и размешиваем молоко с крем-сыром и сливочным маслом. Не доводя до кипения, снимаем смесь с плиты, добавляем в нее муку, крахмал и перемешиваем все до однородной массы. После этого добавляем желтки и снова перемешиваем все до однородности.

Отдельно "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сбивает миксером белки, постепенно добавляет сахар и взбивает до мягких пиков. Частями добавляем взбитые белки в основную массу, аккуратно вмешивая их. Готовое тесто выливаем в форму и немного пристукиваем, чтобы оно равномерно разошлось.

Ставим форму с чизкейком на противень с водой и выпекаем 20 минут при 120 градусах. Затем выпекаем еще 15 минут, увеличив температуру до 150 градусов. Далее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на 10 секунд открывает духовку, выключает ее, снова закрывает и дает чизкейку остыть в течение 10 минут в духовке.

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