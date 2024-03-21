Паштет из крабовых палочек – это замечательная намазка на хлеб, крекер или поджаренные тосты.

Паштет из крабовых палочек – это вкусно, быстро и недорого. А готовить ее проще простого.

Итак, для пригтовления нежного паштета из крабовых палочек нужны такие ингредиенты: крабовые палочки, два вареных яйца, зелень, густой йогурт, сметана или майонез, ложка оливкового масла, соль, любимые специи и несколько кусочков сладкого болгарского перца.

Все ингредиенты просто выкладываем в чашу блендера и смешиваем. Вот и все, паштет-намазка из крабовых палочек готов!

Если хочется, чтобы паштет был острым, можно добавить перец чили. А для более нежной консистенции заменить майонез, сметану или несладкий йогурт жирными сливками.

По желанию, добавить зелень можно уже в готовый паштет.

Паштет из крабовых палочек.

В такую намазку из крабовых палочек также добавляют репчатый лук, копченый сыр, чеснок.

«Магазинные намазки и рядом не стоят»,

«Я заменила майонез на крем-сыр, а также добавила немного огурчика. Вышло очень вкусно»,

«Сделала намазку, очень вкусно получилось»,

«Шикарно и просто!»,

«Очень класнный рецепт»

«Очень вкусный паштет получился,

«Прекрасное сочетание продуктов», - комментируют рецепт нежного паштета из крабовых палочек пользователи соцсетей.

Паштет из крабовых палочек.

Напомним, что выбирая крабовые палочки, особое внимание необходимо уделить их составу.

Идеальный состав крабовых палочек - 30% сурими, 30% воды, 30% крахмала и 10% примесей сои и специи. Если на упаковке не указаны проценты, надо отдать предпочтение тому продукту, где сурими, то есть рыбный пастообразный фарш, указан первым в списке.

Последние новости Украины:

Рецепт быстрых котлет из крабовых палочек: вкусно и без лишних хлопот.

Также напомним о рецепте блинов с потрясающей крабовой начинкой.

Кроме того, Politeka.net писала о классном рецепте крабового рулета - очень бюджетный, а на вкус, как суши.