Закуска с крабовыми палочками это именно то, что можно быстро и просто приготовить, когда мало времени или просто хочется чего-нибудь вкусненького.

Крабовые палочки – это универсальный продукт, который можно использовать не только в салатах.

С крабовыми палочками готовят начинки для блинов и котлеты, их жарят и добавляют в домашнюю пиццу. Крабовые палочки используют в качестве ингредиента при приготовлении горячих бутербродов, их даже жарят в кляре.

А еще с крабовыми палочками получаются вкуснейшие рулеты.

Одним из таких вкусных рецептов поделилась фудблогер из Житомира «Zhuravlina cooking».

Ингредиенты для закуска из лаваша и крабовых палочек нужны следующие: крабовые палочки 6-7 шт., листья салата, плавленый сырок – 3 шт., перец черный молотый, майонез – 1 ст.л. (с горкой), яйца отварные – 3 шт., свежий огурец – 1 шт. большой, лаваш – 1 шт.

Ход приготовления закуски очень простой.

Плавленые сырки натираем на большой терке. Добавляем черный перец и майонез – перемешиваем.

Этой смесью необходимо смазать лаваш.

Следующий шаг – длинными и тоненькими слайсами нарезаем огурец. Это можно сделать овощечисткой.

Выкладываем огурец на лаваш. Яйца натираем на большой терке и тоже выкладываем на лаваш.

Далее на лаваш выкладываем листья салата и крабовые палочки, нарезанные соломкой.

Лаваш необходимо завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник, чтобы закуска хорошо пропиталась.

Перед подачей закуску следует нарезать на порционные кусочки.

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