Крабовые палочки – это универсальный продукт, который можно использовать не только в салатах.
С крабовыми палочками готовят начинки для блинов и котлеты, их жарят и добавляют в домашнюю пиццу. Крабовые палочки используют в качестве ингредиента при приготовлении горячих бутербродов, их даже жарят в кляре.
А еще с крабовыми палочками получаются вкуснейшие рулеты.
Одним из таких вкусных рецептов поделилась фудблогер из Житомира «Zhuravlina cooking».
Ингредиенты для закуска из лаваша и крабовых палочек нужны следующие: крабовые палочки 6-7 шт., листья салата, плавленый сырок – 3 шт., перец черный молотый, майонез – 1 ст.л. (с горкой), яйца отварные – 3 шт., свежий огурец – 1 шт. большой, лаваш – 1 шт.
Ход приготовления закуски очень простой.
Плавленые сырки натираем на большой терке. Добавляем черный перец и майонез – перемешиваем.
Этой смесью необходимо смазать лаваш.
Следующий шаг – длинными и тоненькими слайсами нарезаем огурец. Это можно сделать овощечисткой.
Выкладываем огурец на лаваш. Яйца натираем на большой терке и тоже выкладываем на лаваш.
Далее на лаваш выкладываем листья салата и крабовые палочки, нарезанные соломкой.
Лаваш необходимо завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник, чтобы закуска хорошо пропиталась.
Перед подачей закуску следует нарезать на порционные кусочки.
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