Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как из обычных блинов приготовить невероятно вкусный и красивый торт.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила украинцам приготовить вкуснейший блинный торт с творогом и вишнями.

Для приготовления блинного торта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

творог 9% - 350 г

сливки жирностью 30% – 200 г

сахар – 140 г

готовые блины – 20-22 шт.

Блинчики звезда "Мастер Шеф" готовит по этому рецепту - они всегда получаются тоненькими, вкусными и не рвутся.

Для вишневого компоте:

вишня размороженная без косточек – 400 г

сахар – 80 г

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова готовит вишневое компоте. Для этого в сотейник отправляем размороженные вишни вместе с соком (если готовите в сезон из свежих вишен, то следует добавить немного воды), сахар и крахмал. Постоянно помешивая, доводим смесь до загустения.

Ттворог вместе с сахаром и сливками перебиваем блендером до однородности. Для аромата можно добавить немного ванильного сахара.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова собирает блинный торт в разъемной форме диаметром 22 см. Первые блины выкладываем на борта формы внахлест, как на видео. Другие блинчики смазываем творожной массой, сверху выкладываем вишневое компоте, заворачиваем в рулеты и выкладываем в форму по кругу.

Затем смазываем слой блинных рулетов творожной массой. Сверху начинаем выкладывать блины, в которые теперь заворачиваем только творожную массу, без вишен, снова смазываем слой творогом и закрываем торт, заворачивая блины на бортах.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова отправляет блинный торт в холодильник минимум на 3-4 часа, а затем достает из формы и украшает остатками творожной массы, вишневого компоте и свежими ягодами.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.