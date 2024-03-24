Это один из самых популярных рецептов салата из пекинской капусты, а все благодаря его вкусовым качествам и легкости в приготовлении.

Особый вкус этому салату из пекинской капусты придает такой популярный и универсальный ингредиент, как крабовые палочки.

Итак, для приготовления салата нужны следующие ингредиенты: пекинская капуста – 500 г, твердый сыр – 100 г, крабовые палочки – 200 г, свежий огурец – 300 г, консервированная кукуруза – 200 г, майонез – 2 ст. л., зеленый лук.

А готовить этот салат проще простого. Сначала необходимо нашинковать пекинскую капусту, а сыр нарезать на мелкие кубики. Крабовые палочки и огурец тоже нарезаем.

Если хочется более нежного вкуса, огурец лучше почистить от кожуры. Далее просто добавляем консервированную кукурузу в миску к другим ингредиентам, а также порезанный зеленый лук.

Заправляем салат обычным майонезом. Также можно соединить майонез со сметаной или с горчицей.

Вот и все, салат для которого никакие ингредиенты варить не нужно – готов.

Еще один вариант вкусного салата из пекинской капусты, который готовится на скорую руку – с болгарским перцем и ветчиной или копченой курицей.

Напомним, что из пекинской капусты готовят не только салаты, но и горячие блюда – голубцы, борщ и т.д.

Однако следует помнить, что от капусты следует отказаться людям, страдающим почечно-каменной болезнью, потому что она богата пуринами. Свежую капусту нельзя есть при гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, обострении язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, колите и диарее.

Последние новости Украины:

Рецепт голубцов из пекинской капусты: нежнее обычных.

Рецепт салата "Цветок" из пекинской капусты за 5 минут.

Как быстро приготовить заправку в салат из пекинской капусты: три простых рецепта.